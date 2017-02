Gladbachs Europa-League-Rückspiel live bei Sky und Sport1

Nachdem der FC Schalke 04 das Achtelfinale in der Europa League bereits erreicht hat, will am Donnerstag Borussia Mönchengladbach nachziehen. Die ungleich schwerere Aufgabe können Fußball-Fans im Pay- wie auch Free-TV live verfolgen.



Zwei deutsche Vertreter sind in der Europa League noch am Start, doch während Schalke am Mittwoch der Einzug in die nächste Runde gelang, droht Borussia Mönchengladbach bereits in der ersten K.o.-Runde das Aus. Ob der Einzug in das Achtelfinale noch gelingt, können Fußball-Fans bei Sky wie auch Sport1 live beobachten.