Glasfaser für alle würde in Bayern elf Milliarden Euro kosten

Eine im Auftrag der Grünen-Fraktion im Bayrischen Landtag erstellte Studie des wissenschaftlichen Instituts für Internet und Kommunikationsdienste (WIK) hat herausgefunden, dass die Bereitstellung schnellen Internets allein in Bayern rund elf Milliarden Euro kosten würde.



Zur Förderung stehen allerdings nur 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Derzeitig bestehen die meisten Breitbandanschlüsse aus aufgerüsteten TV-Kabelanschlüssen. Nach Angaben der Studie haben derzeit nur 9,3 Prozent der Haushalte einen leistungsfähigeren Glasfaseranschluss und dies meist in den Städten.