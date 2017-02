"Global Gladiators": ProSieben mit eigenem "Dschungelcamp"

Während bei RTL die nunmehr elfte Staffel des Dschungelcamps zu Ende ging, steckt ProSieben mitten in den Vorbereitungen für sein eigenes Promi-Camp "Global Gladiators" und hat sich dafür RTL2-Reality-Soap-Star Pietro Lombardi gesichert.



Steppe statt Dschungel. Afrika statt Australien. Dennoch: Parallelen sind vorhanden. Der Prominentenstatuts der Teilnehmer zum Beispiel. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kürte bei RTL erst kürzlich den elften Dschungelkönig. Nun sucht ProSieben den besten der "Global Gladiators".