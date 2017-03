Glück in der Fremde: Auswandersendungen im deutschen TV

Wen es nicht mehr in der Heimat hält, versucht sein Glück in anderen Ländern zu finden. Für das deutsche Fernsehen ein ideales Feld für zahlreiche Doku-Formate, die mit mehr oder weniger Erfolg für Unterhaltung sorgen.



Jahr für Jahr verlassen immer wieder Bürger die Bundesrepublik oder planen es. Viele hegen zwar den Gedanken, fassen jedoch nicht den endgültigen Entschluss. Auswanderer-Sendungen erfreuen sich daher großer Beliebtheit, da hier Inspirationen und Ideen zu finden sind. Zahlreiche TV-Formate beschäftigen sich daher mit Auswandern und den Erlebnissen, Schwierigkeiten sowie Erfolgserlebnissen, die deutsche Auswanderer im Ausland machen. Hier einige Beispiele für entsprechende TV-Sendungen.

"Goodbye Deutschland - die Auswanderer"

Bereits seit 2006 begleitet Vox deutsche Auswanderer mit der Kamera. Das Format erinnert an eine Daily Soap. Viele der Protagonisten wurden im Laufe der Zeit mehr oder weniger freiwillig zu Stars, andere leben bescheidener in ihrer neuen Heimat. Vox begleitet die Auswanderer schon während ihrer Vorbereitungen und gibt dem Zuschauer so die Möglichkeit das ganze Unterfangen hautnah mitzuerleben. Dabei werden die jeweils ganz persönlichen Beweggründe der Auswanderer beleuchtet und Träume und Sehnsüchte beim Publikum geweckt.



Der eigentliche Abschied aus Deutschland fällt sehr vielen Auswanderern nicht leicht, hier entstehen teils ergreifende, sehr emotionale Momente. In der neuen Heimat begleitet das Kamerateam die Auswanderer dann bei Behördengängen, Einkäufen, bei der neuen Arbeitsstelle oder in der Schule. So bekommt man ein vielschichtiges Bild von der jeweiligen Situation. Nach einer gewissen Zeit besucht das Kamerateam die Auswanderer erneut und beleuchtet ob diese sich eingelebt haben oder mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben.



Es kommt auch schon mal vor, dass das Vorhaben scheitert und die Auswanderer wieder nach Deutschland ziehen. Die wohl bekannteste Auswandererfamilie des Formats ist die Familie von Konny Reimann, diese wird regelmäßig besucht. Spätestens seit seinem Auftritt im "Dschungelcamp" gehört auch Jens Büchner zu den bekannten Auswanderern, bereits seit 2010 lebt der Schlagersänger auf Mallorca, die Balearen-Insel zählt zu den beliebtestens Auswandererzielen. Zu sehen ist das Format dienstags um 22.15 Uhr auf Vox.

"Auf und davon - Mein Auslandstagebuch"



Ebenfalls auf Vox wird die Dokuserie "Auf und davon" ausgestrahlt. Im Gegensatz zu "Goodbye Deutschland" werden hier vornehmlich junge Menschen begleitet, welche zum ersten Mal Freunde und Familie zurücklassen, um ihr Glück im Ausland zu suchen. Die Protagonisten werden zum Teil von einem Kamerateam begleitet, zum Teil halten sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen auf Handkameras fest. Das Besondere an diesem Format, welches sich vornehmlich auch an ein jüngeres Zielpublikum richtet, ist, dass den Protagonisten selbst der Tragweite ihres Auswanderns oft nicht bewusst ist und es so zwangsläufig häufig zu emotionalen Augenblicken kommt. Zudem werden in manchen Folgen auch Ausländer gezeigt, die ihren Aufenthalt in Deutschland dokumentieren. Die Sendung läuft sonntags um 15.15 Uhr auf Vox.

"Mein neues Leben"



Ursprünglich von Kabel Eins produziert, erfreut sich das Format Mein neues Leben nun auf dem Spartensender Sixx großer Beliebtheit. Hier werden Personen begleitet, die ihr bisheriges Leben hinter sich lassen wollen und im Ausland noch einmal ganz von vorne beginnen möchten. Kabel Eins begleitet Auswanderer, die sich auf einen Neubeginn in der Ferne einlassen und gewährt Einblicke in die Höhen und Tiefen der Anfangsphase. Im Gegensatz zu anderen Formaten werden hier vornehmlich nicht Privatpersonen, sondern Geschäftsleute, Existenzgründer oder andere oft "schillernde" Persönlichkeiten begleitet, welche sich entweder für eine Ausreise entschieden haben oder auch schon einige Jahre im Ausland leben. Die Sendung wird Montag bis Freitag um 14.30 auf Sixx gezeigt.