"Glücksrad": RTL Plus lässt Jan Hahn am Rad drehen

RTL Plus startet die zweite Runde der Wiederbelebungsmaßnahmen von Spielshow-Klassikern. Nachdem bereits die neuen Ausgaben von "Familien Duell" und "Jeopardy" bei dem RTL-Sender liefen, gehen nun "Ruck Zuck" und "Glücksrad" in modernen Versionen auf Sendung.



RTL Plus will mehr als nur ein Retro-Sender sein, der lediglich alte Senderklassiker erneut ausstrahlt. Stattdessen holt sich der Kanal auch eigenen Content ins Programm und legt alte Showklassiker wieder neu auf. Nachdem die neuen Folgen von "Jeopardy" und "Familien Duell" bereits über die Bildschirme geflimmert sind, startet RTL Plus am heutigen Montag die zweite Runde seiner wiederbelebten Spieleshows. Ab 18.40 präsentiert Oliver Geißen eine Doppelfolge "Ruck Zuck", anschließend dürfen "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Jan Hahn und "Let's Dance"-Profi Isabel Edvardsson beim "Glücksrad" am Rad drehen. Ab 19.25 Uhr gibt es davon zwei 25-minütige Episoden zu sehen.