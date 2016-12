"Glücksrad" und Co.: RTL Plus hält an Gameshows fest

Neben Retro-Sendungen stehen bei dem Retro-Sender RTL Plus auch alte Spielshows auf dem Programm, die der Spartensender mit neuen Moderatoren wiederbelebt hat. Daran hält RTL Plus auch im neuen Jahr fest und zeigt dann neue Folgen von "Glücksrad", "Jeopardy", "Familienduell" und "Ruck Zuck".



Retro liegt voll im Trend. Auf seinem im Sommer gestarteten Spartenkanal RTL Plus wollte RTL jedoch nicht nur Formate aus der Konserve laufen lassen, sondern auch frische Inhalte zeigen und belebte so kurzerhand alte Gameshows mit neuen Moderatoren wieder. An diesem Konzept will der Kölner Sender auch in Zukunft festhalten und schickt die neuen alten RTL-Plus-Shows in die Verlängerung.