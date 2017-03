Glücksspielwerbung im Fernsehen: Was ist erlaubt?

Immer mehr Glücksspiel-Anbieter rühren die Werbetrommel nun auch im Fernsehen. Ausgestrahlt wird diese etwas auf deutschen TV-Sendern wie ProSieben, ProSieben Maxx und N24. Doch was ist erlaubt und was unzulässig?



Das Spiel in Online-Casinos erfreut sich immer größerer Popularität und mittlerweile tummeln sich enorm viele Glücksspiel-Anbieter im Internet. Um sich so von der Masse hervorzuheben und die Konkurrenz aufzumischen, investieren Online-Casino-Betreiber immer häufiger in Internet- und TV-Werbung.