GoldStar TV, Heimatkanal und Romance TV ab sofort in Prime-Paket

Die Sender der Mainstream Media AG sind ab sofort bei Prime Video Channels in Form des Pakets "Fernsehen mit Herz" bei Prime Video Channels verfügbar.



"Bis 12.12. haben wir Romance TV und GoldStar TV als Stand-Alone Versionen über Amazon Prime Video Channels angeboten. Mit der Ergänzung des linearen Sendersignals von Heimatkanal folgt nun auch Amazon dieser Bundle-Logik" gibt Mainstream-Media-Vorstand Tim Werner gegenüber DIGITAL FERNSEHEN bezüglich des neuen Senderpakets bei Prime Video zu Protokoll.



Somit können Prime-Mitglieder Schlagermusik, Liebesgeschichten und Heimatfilme ab sofort in einem Paket bekommen. Das neue Angebot "Fernsehen mit Herz" bietet Prime-Mitgliedern für monatlich knapp vier Euro alle Inhalte von GoldStar TV, Heimatkanal und Romance TV - live und on-demand.