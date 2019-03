GoldStar TV feiert Ostern mit Sonderprogramm

Karsamstag bis Ostermontag reist GoldStar TV in den hohen Norden. Die Schlager-Specials am Festtag-Wochenende kommen aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.



Das Osterwochenende zelebriert GoldStar TV mit einem Sonderprogramm. Vom 20. bis 22. April wird es jeweils ab 20 Uhr frühlingshaft, mit dabei: jede menge Schlagersternchen und Landschaften.