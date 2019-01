Golden Globe: Preisgekrönte Serien auf Sky

Bei den Golden Globes wurde "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story" als beste Miniserie ausgezeichnet. Sky wiederholt diese und hat weitere Globe-Gewinner im Programm.



Sky wird demnächst die Serie wiederholen, ein konkreter Termin steht allerdings noch nicht fest. Auf Sky Antlantic HD läuft derzeit die siebenteilige Miniserie "Escape at Dannemora", Patricia Arquette wurde als beste Hauptdarstellerin mit einem Golden Globe ausgezeichnet.