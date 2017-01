Golden Globes: Kaum Erfolge für die großen US-Sender

Die Streamingdienste Amazon und Netflix sowie der kleine US-Sender NX gehörten zu den diesjährigen Gewinnern der Golden Globes. An die großen US-Sender ging lediglich eine der begehrten Trophäen.



Bei den Golden Globes ist "The Crown" über die britische Königin Elisabeth II. als beste Dramaserie ausgezeichnet worden. Für die Titelrolle der Netflix-Reihe gewann am Sonntagabend Claire Foy auch den Preis als beste Schauspielerin in einer Dramaserie.