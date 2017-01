Golden Globes: "La La Land" stellt neuen Rekord auf

"La La Land" wurde zum Abräumer der diesjährigen Golden Globes. Gleich sieben Trophäen gingen an die Musical-Romanze, die damit einen neuen Rekord aufstellte.



Der Film "Moonlight" von Regisseur Barry Jenkins hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Das berührende Werk erzählt von einem jungen, schwulen Afroamerikaner. Der große Abräumer der Gala war aber die Musical-Romanze "La La Land" mit sensationellen sieben Trophäen. Das ist neuer Rekord bei des Globes: Bislang hatte es höchstens sechs Auszeichnungen für einen Film gegeben.