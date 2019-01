Golden Globes stehen an: Deutsche mit Chancen - "Vice" Favorit

Die Golden-Globe-Gala hat den Ruf als Hollywoods fröhlichste Trophäen-Party: In der Nacht zum Montag werden die Filmpreise verliehen. "Werk ohne Autor" könnte die Weltkugel nach Deutschland holen, auch Daniel Brühl hat Gewinnchancen.



Als Vorbote der Oscar-Verleihung Ende Februar stehen am Wochenende in Hollywood die Golden Globes im Rampenlicht. Die Auszeichnungen des kleinen Verbands der Auslandspresse werden am Sonntagabend (Ortszeit) in Beverly Hills zum 76. Mal vergeben. Die ausgelassene Trophäen-Party, bei der gewöhnlich viel Sekt fließt, ist auch ein Barometer für die glamouröse Oscar-Nacht.



Die Politsatire "Vice" ist mit sechs Nominierungen der Favorit des Abends. Christian Bale spielt darin den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Das Werk von Adam McKay ist unter anderem für die Auszeichnungen als bester Film (in der Kategorie Musical oder Komödie), für Regie sowie für Hauptdarsteller Bale und Nebendarstellerin Amy Adams nominiert.