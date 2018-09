"Goldene Henne 2018" für Otto Waalkes und Gregor Gysi

Mit der "Goldenen Henne", Deutschlands größtem Publikumspreis, zeichnet "Super Illu" jedes Jahr gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) die beliebtesten Stars aus Fernsehen, Musik und Sport sowie Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft aus.



Die Preisverleihung findet morgen in der der Leipziger Messe statt und wird vom MDR-Fernsehen ab 19.50 Uhr übertragen. In diesem Jahr kommt eine neue Kategorie dazu. Mit der "Goldenen Henne" #onlinestars werden Persönlichkeiten, die im Internet Karriere gemacht haben, ausgezeichnet.