"Goldene Kamara" ARD-Doku zur GroKo-Bildung

Die Chefredakteure der zwölf Tageszeitungen der Funke Mediengruppen haben aus 17 TV-Dokumentationen und -Reportagen in geheimer Wahl ihren Favoriten bestimmt.



"Im Labyrinth der Macht - Protokoll einer Regierungsbildung" von SWR, NDR, RBB und dem Ersten erhält in diesem Jahr die "Goldene Kamera" in der Kategorie "Bester TV-Journalismus".



Für die Dokumentation hat der renommierte Hamburger Dokumentarfilmer Stephan Lamby im vergangenen Jahr während der letzten fünfeinhalb Monate der Regierungsbildung sowohl Politiker als auch Journalisten mit der Kamera begleitet.