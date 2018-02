Goldene Kamera 2018 für Liam Neeson

Am Donnerstag, den 22. Februar, findet die Verleihung der Goldenen Kamera in der Messe in Hamburg statt und das ZDF überträgt die Veranstaltung ab 20.15 Uhr.



Der in Nordirland geborene Schauspieler William John "Liam" Neeson wird dabei die Kamera in der Kategorie "Lebenswerk International" erhalten.