Goldene Kamera 2018 für Naomi Watts

Morgenabend wird die britisch-australische Schauspielerin Naomi Ellen Watts mit der Goldenen Kamera in der Kategorie "Beste Schauspielerin International" geehrt.



Erste Erfahrungen im Filmbusiness machte Watts bereits 1991, als sie an der Seite von Nicole Kidman in John Duigans "Flirting – Spiel mit der Liebe" die Rolle der Janet Odgers spielte.