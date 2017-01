"Goldene Kamera": Nominierte für Besten deutschen Fernsehfilm

Die Jury der "Goldenen Kamera 2017" hat die Nominierten für die Kategorie "Bester deutscher Fernsehfilm" bekannt gegeben. Verliehen werden die Preise am 4. März.



Carolin Kebekus, Heike Makatsch, Friedemann Fromm, Johannes B. Kerner, Wotan Wilke Möhring und viele weitere mussten sich durch eine ganze Menge Filme schauen. Sie sitzen in der Jury der "Goldenen Kamera" 2017. Nun haben sich die Jurymitglieder in geheimer Wahl entschieden, welche drei Nominierten ins Rennen um die goldene Trophäe gehen.