"Goldene Kamera": "Sing meinen Song" ist die "Beste Show"

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" erhält die begehrte Auszeichnung "Goldene Kamera" . Die Vox-Sendung wird in der Kategorie "Beste Show" ausgezeichnet.



Sänger singen die Songs anderer Künstler - das ist das Konzept der Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Das scheint zu überzeugen, zumindest bei den Juroren des Fernsehpreises "Goldene Kamera" kommt das Format damit gut an. In der Kategorie "Beste Show" wird dieses Jahr nämlich die Vox-Sendung ausgezeichnet.