Goldene Kamera für Christiane Hörbiger - Ehrung fürs Lebenswerk

Christiane Hörbiger wird eine der größten Ehrungen in der deutschen Medienlandschaft zuteil. "Auf unnachahmliche Weise vereint sie Wiener Schmäh, internationale Grandezza und höchste Schauspielkunst." heißt es in der Begründung der Funke Mediengruppe.



Schauspielerin Christiane Hörbiger wird bei der Verleihung der Goldenen Kamera in Hamburg mit einem Preis für ihr Lebenswerk geehrt. Die 79-jährige Wienerin sei eine der renommiertesten Schauspielpersönlichkeiten der Gegenwart, betonten die Veranstalter von der Funke Mediengruppe am Donnerstag. Die Preise werden am 22. Februar vergeben, das ZDF überträgt die Gala live.