Goldene Kamera und Youtube verleihen Digital Awards

Die Goldene Kamera hat sich für die Verleihung der diesjährigen Digital Awards Youtube ins Boot geholt. Sie werden im September in Berlin vergeben.



Der Goldene Kamera Digital Award ist wie auch sein großer Bruder ein Preis der Funke Mediengruppe. Dort hat sich aber für die diesjährige Verleihung einen echten Experten ins Boot geholt. Youtube sponsert zum ersten Mal seit Längerem wieder einen größeren Preis im deutschsprachigen Raum.