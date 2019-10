"Goldene Kartoffel 2019": Schmähpreis für ARD und ZDF

Vier politische Talkshows des ARD und ZDF werden von den "Neuen deutschen MedienmacherInnen" für die schlechtesten journalistischen Leistungen 2019 geschmäht. "Hart aber Fair" und "Maischberger" sollen gegen journalistische Standards verstoßen, Rassismus und Vorurteile fördern.



Bei diesem Preis haben die Macher des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nichts zu lachen. Die "Goldene Kartoffel" wird zum zweiten Mal verliehen und diesmal trifft es vier politische Talkshows: "hart aber fair" (Frank Plasberg, ARD), "maischberger" (Sandra Maischberger, ARD), "Anne Will" (Anne Will, ARD) und "maybrit illner" (Maybrit Illner, ZDF).