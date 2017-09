Goldene Rose für ARD-Film "Terror - Ihr Urteil"

Der europäische Filmpreis geht in diesem Jahr unter anderem an den Fernsehfilm "Terror – Ihr Urteil". Andere nominierte deutsche Produktionen gingen jedoch leer.



Berlin (dpa) - Das ARD-Gerichtsdrama "Terror - Ihr Urteil" hat die Goldene Rose gewonnen. Die Produktion wurde am Dienstagabend in Berlin in der Kategorie TV Movie mit dem renommierten europäischen Fernsehpreis ausgezeichnet, wie die Europäische Rundfunkunion mitteilte, die den Preis vergibt.