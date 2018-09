Goldene Rosen für Satiriker und Netflix-Serie

Die Goldene Rose geht dieses Jahr an Jan Böhmermann und die Netflix-Serie "The Crown".



Die Netflix-Produktion "The Crown" hat die Goldene Rose in der Kategorie beste Drama-Serie gewonnen. Die Serie über das britische Königshaus setzte sich gegen die Sky/ARD-Produktion "Babylon Berlin", "Peaky Blinders" von der BBC und "The Handmaid's Tale" von Telekom EntertainTV Serien durch. Die Auszeichnung als Entertainer des Jahres ging an Jan Böhmermann ("Neo Magazin Royale"). Die Rose d'Or Awards wurden von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) am Donnerstagabend in Berlin für die besten Unterhaltungsformate im Fernsehen und Online vergeben.