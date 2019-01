Goldene Zeiten: ProSieben zeigt die 91. Oscars live

Er funkelt, er strahlt und weckt Begehrlichkeiten: Der Oscar. ProSieben zeigt die Verleihung Ende Februar live aus dem Dolby Theatre in Hollywood.



Sie ist das Highlight für so ziemlich jeden Filmfan und natürlich die Schauspieler und anderen Nominierten: Die Oscar-Verleihung. Wer bekommt ihn nun, für welchen Film? Und vor allem: Wie viele? Steven Gätjen und die beiden ProSieben-Moderatorinnen Annemarie Carpendale und Viviane Geppert berichten am 24. Februar bereits ab 23.55 Uhr live und exklusiv vom roten Teppich. Die Hauptshow beginnt um 2 Uhr nachts.