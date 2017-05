Golf: BMW International Open im Sommer live bei Sport1

In München kommen im Juni die besten Golfspieler der Welt zusammen. Sport1 ist live dabei, wenn die BMW International Open ruft.



Vom 22. bis 25. Juni 2017 findet in München die nunmehr 29. Auflage der BMW International Open statt. Sport1 wird sich in dieser Zeit ausführlich der Berichterstattung zu diesem Spitzenereignis widmen. Denn die Besten der Besten, wie Martin Kaymer, Titelverteidiger und British-Open-Sieger Henrik Stenson, Masters-Champion Sergio Garcia, kommen dann zusammen und messen ihre Kräfte.