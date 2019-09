Golf: Entscheidung des Nationen-Cups live auf Eurosport

An diesem Wochenende steht der Solheim Cup in Gleneagles (Schottland) an. Dabei treffen die besten europäischen und amerikanischen Golferinnen beim prestigeträchtigen Nationen-Cup.



Am Sonntag werden die Foursome und Fourball gespielt. Beim Foursome spielen die Teamspieler abwechselnd einen gemeinsamen Ball bis ins Loch, beim Fourball spielen alle Teammitglieder einen eigenen Ball und das niedrigste Schlagergebnis geht in die Wertung ein. Am Sonntag gehen dann je 12 Spielerinnen pro Team in die entscheidenden Einzelduelle.