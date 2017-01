Golf: Sky überträgt "Tournament of Champions" auf Hawai live

Über 30 Golf-Turniersieger der Vorsaison treffen beim "Tournament of Champions" in Hawai aufeinander. Sky ist exklusiv live dabei, wenn sie um über 6 Millionen Dollar Preisgeld spielen.



Das Golfjahr 2017 startet mit einem Highlight. Beim "Tournament of Champions" treffen in Hawai 32 Turniersieger der Vorsaison aufeinander und kämpfen um das Preisgeld in Höhe von 6,1 Millionen Dollar. Mit dabei sind Top-Profis wie Jason Day, Dustin Johnson und Jordan Spieth.