Golf: Sky zeigt Finale des Race to Dubai live

Exklusiv und live überträgt Sky das Finale der DP World Tour Championship. Dann entscheidet sich, wer in Dubai die neue Nummer 1 des Golfsports wird.



60 Spieler haben sich in den vergangenen Monaten für die letzte Etappe der European Tour in Dubai qualifiziert. Den Auftakt machte vor rund einem Jahr der Alfred Dunhill Championship im sogenannten "Race to Dubai". 48 Turniere später haben nur vier dieser Spieler die Chance, die European Tour für sich zu entscheiden. Als Favoriten werden vor allem die Major-Sieger 2016 Henrik Stenson und Danny Willett gehandelt.