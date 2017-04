Golf: US Masters exklusiv live auf Sky

Das US-Masters in Augusta ist das angesehenste Golf-Turnier der Welt. Dieses Jahr bietet Sky, zusätzlich zum Pay-TV, auch ein kostenfreies Live-Angebot im Internet an. In Georgia wieder am Start sind auch die deutschen Golfprofis Martin Kaymer und Bernhard Langer.



Der frei empfangbare Livestream ist auf bestimmte Bereiche des Parcours beschränkt. Das gesamte Turnier kann man auf Sky Sport 1 HD ab Donnerstag um 21 Uhr verfolgen. Der Kampf um das grüne Jackett von Augusta ist vergleichbar mit dem Stellenwert von Wimbledon im Tennis. Meldungen zu diesem Thema

Sky Atlantic startet neue Mini-Serie "Big Little Lies"

Sender der Sky-Familie holen bei Marktanteilen auf

Bundesliga-Konferenz auf Sky mit Rekordquote

Die deutschen Golfprofis Martin Kaymer und Bernhard langer werden beim US Masters auch an den Start gehen. Während Routinier Langer sich bereits zwei Mal das grüne Jackett überziehen durfte, wartet der ehemalige Weltranglistenerste Kaymer noch auf seinen ersten Erfolg in Augusta. Im Vorjahr gewann der Außenseiter Danny Willett.





Das US-Masters kann auch über die mobilen Portale von Sky live verfolgt werden. Highlights des Turniers werden am Montag um 21.30 Uhr in einer halbstündigen Zusammenfassung auf Sky Sport News HD im Free-TV zu sehen sein.