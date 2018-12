GolfTV: European Golf Tour live ab 2019

Discovery vereinbart mit der European Tour die Übernahme der Streaming-Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die European Tour wird ab 2019 plattformübergreifenden live auf GolfTV laufen.



Das Portfolio von GolfTV wird erweitert. Discovery und die European Tour haben eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Dank ihr beinhaltet das Programm nun internationale plattformneutrale Live-Rechte in ausgewählten Märkten für alle European Tour-Events sowie für die kommenden beiden Ryder Cups (2020 in Wisconsin und 2022 in Italien).

Meldungen zu diesem Thema

Online-Videonutzung in Deutschland übertrifft Erwartungen

RTL Group entwickelt Streamingplattform für seine Töchter

Huawei unter Späh-Verdacht: Ernste Gefahr oder Kampagnen-Opfer?



Im deutschsprachigen Raum können sich Golf-Fans auf Live-Content der European Tour freuen: Die neue Partnerschaft umfasst digitale Streaming-Rechte für GolfTV ab 2019 für Deutschland, Österreich und die Schweiz (ausgeschlossen Ryder Cup). Im Rahmen der Partnerschaft unterstützt Discovery zudem die European Tour beim Ausbau ihrer digitalen Plattformen und wird die innovativen Inhalte der Tour weltweit in Szene setzen.



GolfTV wird ab Januar jährlich mehr als 40 European Tour-Events übertragen, darunter: