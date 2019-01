Golfjahr 2019 startet bei Sky - Kaymer auch am Start

Am Mittwoch startet die European Tour bei der HSBC Championship in das neue Jahr. Nach der einmonatigen Winterpause meldet sich die Golf-Serie mit dem ersten Höhepunkt der aktuellen Saison zurück.



Zum Start der diesjährigen Golf-Saison überträgt Sky ab diesem Mittwoch (16. Januar) bis Samstag insgesamt 24 Stunden lang von den Abu Dhabi HSBC Championships.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist auch Deutschlands Top-Profi Martin Kaymer mit von der Partie, der mit Triumphen 2008, 2010 und 2011 der Rekordsieger des Turniers ist. Die großen Favoriten sind in diesem Jahr der Engländer Tommy Fleetwood, der sich in den vergangenen beiden Jahren den Titel in Abu Dhabi sichern konnte, der Weltranglistenzweite Brooks Koepka und Dustin Johnson, der derzeit Platz drei der Weltrangliste belegt.



Die Termine der Abu Dhabi HSBC Championship bei Sky: