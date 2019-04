"Gomorrha" geht auf Sky Atlantic HD in die vierte Runde

Ab Ende Mai kehrt die Sky Eigen-Produktion "Gomorrha - Die Serie" nach Deutschland zurück. Im wöchentlichen Rhythmus wird es auf Sky Atlantic HD insgesamt ein Dutzend neue Folgen geben.



Die vierte Staffel der Mafiaserie wurde in über hundert verschiedenen Locations weltweit zwischen Neapel, Bologna und in Reggio Emilia sowie in London gedreht.