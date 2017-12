"Gone": Deutsch-französische Krimiserie bei Vox ab Januar

Im Januar zeigt der Privatsender Vox die Serie "Gone", die er selbst mitproduziert hat. Darin geht es um die auf Entführungen spezialisierte Ermittlerin Kick, die als Mädchen selbst Opfer war.



Ab dem 24. Januar gibt es bei Vox jeden Mittwoch zur Primetime die Krimiserie "Gone" zu sehen. Kit "Kick" Lannigan, gespielt von Leven Rambin, wurde als Kind entführt und erst nach Jahren von FBI-Agent Frank Novak, gespielt von Chris Noth, befreit.