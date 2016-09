"Good Behavior":TNT Serie gelobt gute Manieren

Das TNT-Original "Good Behavior" schwappt nun auch nach Deutschland rüber und es bleibt in der Familie. Hier nimmt sich TNT Serie der Deutschlandpremiere an.



In "Good Behavior" von TNT Serie dreht sich alles um das gute Benehmen. Sollte es zumindest. Doch stattdessen kämpft Letty (Michelle Dockery) mit alten Dämonen und schlechten Angewohnheiten. Gute Vorsätze hat sie zwar, aber... Um sich nach der Entlassung aus dem Gefängnis allerdings mit ihrem Sohn ein neues Leben aufzubauen, versucht sie sich dennoch grundlegend zu ändern.