"Good Omens": Amazon setzt auf positive Zeichen

Neues Original für Amazon: Wenn sich der streamingdienst mit der BBC zusammentut, dann kann dies nur ein gutes Zeichen sein. Wenngleich in der Serie "Good Omens" die Apokalypse naht.



Gemeinsam mit der BBC setzt Amazon für seine Streaming-Plattform Amazon Prime Video auf die Comedy-Serie "Good Omens", die sowohl beim Streaminganbieter wie auch über die BBC verfügbar sein wird. Als Grundlage für die Serie dient der gleichnamige Roman "Good Omens" aus der Feder von Neil Gaiman ("American Gods") und Terry Pratchett ("The Colour of Magic - Die Reise des Zauberers"). Auf Amazon Prime Video sollen sich die Zuschauer ab 2018 an der sechsteiligen Serie erfreuen können, die aus der Schmiede von Gaiman stammt. Dieser fungiert ebenso als Showrunner.