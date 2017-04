Google Chrome macht Virtual Reality erlebbar

Google hatte es schon länger angekündigt. VR-Inhalte sollen direkt in Google Chrome angesehen und genutzt werden können. Die aktuellste Version des Browser macht jetzt WebVR möglich.



Das erste WebVR-Spiel hat Google zusammen mit dem Wiener Unternehmen Wild veröffentlicht. "Konterball" ist ein minimalistisches Ping-Pong-Game. Es kann sowohl auf VR-Headsets wie Google Cardboard, HTC Vive oder Oculus Rift gespielt werden, aber auch in einer immersiven 2D-Variante auf Mobilgeräten und am Desktop. Das Besondere ist, es läuft direkt in Google Browser Chrome, wie "Horizont" berichtet.