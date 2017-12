Google Chromecast wieder bei Amazon erhältlich

Nach einem vorhergehenden Streit zwischen Google und Amazon betrefflich der Chromecast-Geräte legt das weltgrößte Versandhaus den Clinch nieder. Damit sollte auch der Streit rund um die Verfügbarkeit von YouTube auf Amazon Fire-Geräten geklärt werden.



Nach der Drohung Googles, ab dem 1. Januar die YouTube-App auf Amazons Hardware wie etwa dem Fire TV Stick zu deaktivieren, gibt es nun offensichtlich eine Lösung. Google hatte diese Drohung bei der Bildschirmvariante der smarten "Echo"-Lautsprecher da schon längst umgesetzt und musste daraufhin aber hinnehmen, dass seine Chromecast-Sticks aus dem Sortiment des Versandhändlers nahm.