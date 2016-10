Google: Erste Details zum neuen Smartphone "Pixel"

Konkurrenz für Apples iPhone? Am Dienstag präsentiert Google fernab vom "Nexus" ein eigenes Smartphone. Im Vorfeld sind schon erste Details zu dem mobilen Gerät namens "Pixel" durchgesickert.



Dass Google am Dienstag ein neues Smartphone unter seinem eigenen Firmennamen vorstellt, kann man als bestätigt betrachten: Händler aus Kanada und Großbritannien haben zu früh Werbematerial veröffentlicht. Die Webseiten blieben am späten Sonntag zwar nur kurz online - aber lange genug für die Tech-Blogs, die sie entdeckten. Das Telefon mit dem Namen "Pixel" gibt es in zwei Größen, wie die kanadische Mobilfunk-Firma Bell und der britische Anbieter Carphone Warehouse enthüllten. Nutzer bekämen auch Zugang zum neuen Google-Assistenten, mit dem man per Sprache kommunizieren kann, und könnten unbegrenzt Fotos online speichern.