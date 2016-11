Google-Europachef: Deutsche Digitalwirtschaft hat Nachholbedarf

Während Deutschland in Sachen Ingenieurwesen und Produktion eine Vorreiterrolle einnimmt, sieht der Europachef von Google in der digitalen Wirtschaft noch große Reserven, vor allem im Vergleich zu den USA.



Deutschland nimmt nach Einschätzung von Google-Europachef Matt Brittin in der digitalen Ära bislang nur eine unterdurchschnittlich entwickelte Rolle ein. "Die Bundesrepublik ist weltweit führend bei den Exporten, weil das Ingenieurswesen und die Stärken in der Produktion sehr stark ausgebildet sind. Das trifft aber nicht auf die digitale Wirtschaft zu", sagte Brittin der Deutschen Presse-Agentur. "Deutschland könnte da viel weiter vorne liegen."