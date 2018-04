Google-Experte soll Siri schlauer machen

Apple hat sich einen der führenden Experten für künstliche Intelligenz von Google in eine Führungsposition geholt.



John Giannandrea werde künftig die Entwicklung künstlicher Intelligenz bei dem iPhone-Konzern leiten, schrieb Apple-Chef Tim Cook in einer E-Mail an die Mitarbeiter, wie die "New York Times" und das "Wall Street Journal" am Mittwoch berichteten. Giannandrea teile die Überzeugungen des Konzern zu einem strikteren Schutz der Privatsphäre, betonte Cook demnach.