Google Glass feiert Comeback

Die Datenbrille gilt bis heute als einer der größten Flops von Google. Bereits vor sieben Jahren stellte der Konzern die erste Google-Glass-Variante vor. Jetzt feiert das Gerät als "Glass Enterprise Edition 2" eine Rückkehr, wie das Internet-Unternehmen bekannt gibt.