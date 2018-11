Google Home bringt Soundeffekte in Disney-Bücher

Google hat eine Partnerschaft mit Disney geschlossen, um das Lesen von Disney-Geschichten mit Google Home aufzuwerten. Beim lauten Vorlesen geeigneter Bücher von Disney kann der Lautsprecher passende Musik und relevante Soundeffekte abspielen.



Zum Verwenden der neuen Funktion muss Google Home nur mit dem Befehl "Hey Google, lass uns zusammen Disney lesen." Aktiviert werden. Google Home stellt mithilfe der Spracherkennung fest, an welcher Stelle der Leser in der Geschichte ist.