Google Home kann jetzt deutsch

Siri, Cordana und nicht zuletzt Alexa - digitale Assistenten werden immer wichtiger. Da sollte man nicht zu lang auf sich warten lassen. Nun ist Google Home auch in Deutschland angekommen.



Mit Google Home soll dem Platzhirsch Amazon Echo der Kampf angesagt werden. Ab sofort ist der Lautsprecher inklusive Google Assistant in deutscher Sprachausführung erhältlich. Amazon hat auch direkt mit einem Preisnachlass auf sein schon ausgereifteres Produkt reagiert.