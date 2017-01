Mit Soundcloud Go versucht sich ein weiterer Dienst am umkämpften Streamingmarkt zu etablieren. Dieser weckt auch das Interesse der Konkurrenz. Nachdem Spotify Verhandlungen an einer Übernahme abgebrochen hat, soll nun Google Interesse an Soundcloud haben.



Google durchdringt das Leben auf nahezu allen Ebenen. Der Suchmaschinen-Riese hat mit Maps ein eigenes Navigationssystem im Angebot, versucht sich als Reiseführer und will auch am Messengermarkt punkten. Mit Play Music hat das Unternehmen auch einen eigenen Musikstreamingdienst in seinen Reihen, der jedoch die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen konnte. Mit Soundcloud Go versucht sich in diesem Gebiet ein weiterer Anbieter zu etablieren und kann bereits auf 175 Millionen Nutzer verweisen. Nun soll Google laut dem Portal "Musicbusinessworldwide.com" an einer Übernahme des Berliner Unternehmens interessiert sein.