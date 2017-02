Google & Microsoft: Gemeinsam gegen Piraterie im Netz

In Großbritannien unternehmen Google und Microsoft mit einer neuen Vereinbarung einen großen Schritt gegen Piraterie - und verbannen Piraterieseiten.



Dem ein oder anderen mag es verwunderlich erscheinen: Bei diversen Suchmaschinen finden sich Websites, die illegal Inhalte verbreiten, zum Beispiel Websites, die sich einzig und allein auf Film- und Musikpiraterie stützen, auf Seite eins der Suchergebnisse. Dass es nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache sein sollte, illegale Inhalte zu fördern, ist klar. Im Vereinigten Königreich haben sich Google und Microsoft deshalb nun auf eine Vereinbarung geeinigt.