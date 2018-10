Google-Mutter auf Erfolgskurs: Alphabets Anzeigengeschäft boomt

Das Kerngeschäft von Alphabet wächst weiterhin mit bemerkenswerter Geschwindigkeit. Das Unternehmen erzielte im Quartal ein Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Alphabets Anzeigengeschäft wächst und wächst. Die Gewinnmitteilung des Unternehmens für das dritte Quartal liegt deutlich über den Gewinnprognosen der Analysten der Wall Street, berichtet "the verge".