Google-Mutter investiert in Snapchat

Der Instant-Messaging-Dienst Snapchat hat einen neuen Investor. Die Google-Mutter Alphabet führt deren Mutterfirma Snap Inc. seit Kurzem im Portfolio seines Eigenkapital-Fonds Capital G.



In Sachen Messenger ist Google bisher wenig Erfolg beschieden: Hangouts erwies sich als Flop, ob der im September gestartete Dienst Allo in Konkurrenz zu Whatsapp, Facebook Messneger und Co. treten kann, scheint fraglich. Nun beteiligt sich das Unternehmen an einem Messaging-Dienst, der sich bereits am Markt etabliert hat. Laut Informationen des "Business Insider" investiert die Google-Mutter Alphabet in Snapchat.