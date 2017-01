Google-Mutter lässt von Drohnen-Projekt ab

Die Google-Mutter Alphabet ändert ihre Strategie bei dem Plan, eine Internetversorgung aus der Luft aufzubauen. Statt Drohnen sollen allerdings Loon-Ballons zum Einsatz kommen.



Die Google-Mutter Alphabet hat den Plan aufgegeben, große Drohnen zur Internet-Versorgung einzusetzen. Das Projekt sei bereits Anfang 2016 eingestellt worden, erklärte das Unternehmen dem Blog "9to5Google" und dem Finanzdienst Bloomberg am Donnerstag. Die technischen Herausforderungen seien zu groß. Alphabet verfolgt aber weiterhin das Ziel, eine Internet-Versorgung aus der Luft aufzubauen. Die Loon-Ballons der Firma seien dafür besser geeignet als die Drohnen.