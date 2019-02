Google-Mutterkonzern macht Millarden, gibt jedoch noch mehr aus

Die just veröffentlichten Zahlen aus dem Winter zeigen: Alphabet macht großen Umsatz. Allerdings bereiten die schwindelerregend hohe Ausgaben den Anlegern des Mutterkonzerns von Google Sorgen.



Muss Alphabet den Sparkurs einschlagen? Zumindest wenn es nach den Anlegern des Konzerns geht. Wie der "Spiegel" berichtet, zeigen sich diese nämlich in Sorge. Grund dafür sind die hohen Ausgaben der Google-Mutter.